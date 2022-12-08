В США подросток заработал более 1 млн долларов на самодельных слаймах

Новым героем американского реалити-шоу о бизнесе «Shark Tank» стал 17-летний Марк Лин. Всего за три года он заработал более 1 млн долларов, создавая слаймы в своем гараже, и теперь заключает крупные сделки с инвесторами, пишет CNBC.
Своим делом Лин решил заняться в 2018 году, будучи еще учеником средней школы. Лабораторию по созданию слаймов он оборудовал в гараже своего дома в Бербанке, штат Калифорния.
Слаймы — это более современная версия лизунов. Они могут иметь твердую текстуру или быть более слизистыми. В них добавляются различные эфирные масла и ароматизаторы, блестки, маленькие фигурки и многое другое.
Марк Лин был настроен решительно и сразу создал собственный бренд, который назвал Sliimey Honey. Сперва он продавал слаймы через популярную онлайн-платформу Etsy и, получив много положительных отзывов, стал расширяться.
В 2020 году Лин позвал 11 друзей помогать ему в гараже с изготовлением, упаковкой и отправкой слаймов. Тогда же он создал собственный веб-сайт и стал увеличивать продажи через Instagram* и TikTok.
Постепенно слаймы становились все более разнообразными. Лин добавляет в них множество различных игрушек, создает тематические лизуны, а некоторые из имеют свой «вкус» — они сделаны в виде горячего шоколада, торта или вафель.
Слаймы стоят от 10 до 16 долларов. Они упакованы в фирменные баночки с наклейками — каждому из них Лин дает собственное название.
Сейчас у Марка есть специальное оборудование для создания слаймов и заказы по всему миру. На Sliimey Honey в TikTok подписаны 935 тыс. человек, а ролики бренда собрали в общей сложности уже более 19,5 млн лайков.
С момента основания Sliimey Honey Марк Лин заработал уже более 1,2 млн долларов. В этом ролике он рассказывает о своем деле:
В шоу «Shark Tank» Марк Лин появился уже как 17-летний первокурсник с собственным успешным бизнесом. Все пять «акул» (они же инвесторы) были под впечатлением.
После рассказа о Sliimey Honey Лин выдвинул предложение — он попросил 150 тыс. долларов в обмен на 10% своей компании. Эти деньги, по словам Марка, он планирует потратить на переезд из гаража на полноценный склад. Кроме того, он хочет найти управляющего, который займется бизнесом, пока он учится в колледже.
На его предложение отозвались два инвестора — Кевин О’Лири (соучредитель Special Event Television и SoftKey Software Products, «дочки» Mattel) и Деймонд Джон (гендиректор FUBU, основатель The Shark Group). Первый предложил 150 тыс. долларов в обмен на 30% компании. Джон, в свою очередь, предложил те же деньги за 25% компании.
Марк Лин, будучи уверенным в своем успехе, заявил, что его компания стоит гораздо больше. Он сказал, что, если «акулы» хотят 25% компании, то им придется инвестировать в нее 300 тыс. долларов.
После долгих споров и предложений инвестором стал Деймонд Джон. Он обязался инвестировать 150 тыс. долларов, за что ему достанется 20% бизнеса Лина.
«Я верю в тебя, и мы позаботимся о том, чтобы ты ходил на учебу. Я помогу тебе с этим делом», — сказал Джон.
Как отмечает CNBC, Марк Лин уходил с шоу довольным, несмотря на то, что отказался от большей части Sliimey Honey, чем ожидал. «Я так рад, что смог заключить сделку и получить наставничество акулы. Это именно то, зачем я сюда пришел», — заключил юный бизнесмен.
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