В США подросток заработал более 1 млн долларов на самодельных слаймах

После рассказа о Sliimey Honey Лин выдвинул предложение — он попросил 150 тыс. долларов в обмен на 10% своей компании. Эти деньги, по словам Марка, он планирует потратить на переезд из гаража на полноценный склад. Кроме того, он хочет найти управляющего, который займется бизнесом, пока он учится в колледже.