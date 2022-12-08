Экс-президента Theranos Рамеша Балвани приговорили к 13 годам тюрьмы за мошенничество

Приговор Балвани был вынесен почти через месяц после того, как основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы. Она утверждала инвесторам, что компания изобрела технологию, которая позволяет точно проверить наличие ряда заболеваний с помощью всего нескольких капель крови, взятых из пальца.