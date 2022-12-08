Экс-президента Theranos Рамеша Балвани приговорили к 13 годам тюрьмы за мошенничество

Суд приговорил бывшего исполнительного директора медицинского стартапа по анализу крови Theranos Рамеша Балвани к 13 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает Rolling Stone.
Балвани обвинили в обмане инвесторов и пациентов путем введения их в заблуждение относительно продукта компании, который, как утверждалось, мог выявлять заболевания по небольшому количеству крови.
Экс-президента Theranos признали виновным по 10 пунктам обвинения в федеральном мошенничестве и двум пунктам обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества.
Приговор Балвани был вынесен почти через месяц после того, как основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы. Она утверждала инвесторам, что компания изобрела технологию, которая позволяет точно проверить наличие ряда заболеваний с помощью всего нескольких капель крови, взятых из пальца.
Обман вскрылся в 2015-м благодаря расследованию The Wall Street Journal. Оно показало, что технология, якобы придуманная Холмс, не работала, а анализ крови компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.