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В «Поле» пройдет презентация и вечеринка «Силы ветра»
Денис Ламехов
Сегодня в 12:16

11 декабря в московском культурном центре «Поле» яхт-школа «Сила ветра» проведет презентацию и вечеринку «Все везде и сразу» — на ней представят календарь событий на 2023 год. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

В следующем году школа запланировала экспедиции на Камчатку, Северные Курилы, в Японское море, регаты и другие активности в Турции, Италии и Норвегии. Намечены программы и в других регионах России и мира.

Помимо презентации календаря «Сила ветра» подведет итоги прошедшего спортивного сезона и наградит победителей парусных кубков.

В программе вечеринки — выступление Angel Vox. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Московское событие даст старт серии вечеринок «Все везде и сразу» в 15 городах мира — от Барселоны до Владивостока.

Начало — в 18.00. Адрес «Поля»: 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 25.

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