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Икона Андрея Рублева «Троица» вернулась в экспозицию Третьяковской галереи
Денис Ламехов
Сегодня в 11:27

Икона «Троица» Андрея Рублева вернулась в экспозицию Государственной Третьяковской галереи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что работа выставлена под антибликовым стеклом. Сейчас она вывешена в зале № 60 постоянной экспозиции.

«Троицу» вывезли из Третьяковки 16 июля. На следующий день — впервые после Октябрьской революции — она была выставлена в Троице-Сергиевой лавре.

После отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение», рассказала искусствовед Ксения Коробейникова. В ее распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.

В ответ музей попросил воздержаться от «каких‑либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

В Третьяковке тогда заявили, что готовят протокол по состоянию работы. Там должны быть определены меры, необходимые для «стабилизации состояния» иконы. Сейчас Трегулова сообщила, что документ уже передан в Министерство культуры.

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Андрей РублевЗельфира Трегулова
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