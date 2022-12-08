Икона Андрея Рублева «Троица» вернулась в экспозицию Третьяковской галереи

Икона «Троица» Андрея Рублева вернулась в экспозицию Государственной Третьяковской галереи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.
Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что работа выставлена под антибликовым стеклом. Сейчас она вывешена в зале № 60 постоянной экспозиции.
«Троицу» вывезли из Третьяковки 16 июля. На следующий день — впервые после Октябрьской революции — она была выставлена в Троице-Сергиевой лавре.
После отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение», рассказала искусствовед Ксения Коробейникова. В ее распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.
В ответ музей попросил воздержаться от «каких‑либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».
В Третьяковке тогда заявили, что готовят протокол по состоянию работы. Там должны быть определены меры, необходимые для «стабилизации состояния» иконы. Сейчас Трегулова сообщила, что документ уже передан в Министерство культуры.