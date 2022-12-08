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WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования для защиты данных iCloud
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:09

Apple планирует расширить методы шифрования данных для защиты конфиденциальности миллионов пользователей iPhone. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Расширенная система сквозного шифрования будет называться Advanced Data Protection. Она обеспечит безопасность большой части данных из iCloud, который пользователи используют для хранения фотографий, резервных копий, сообщений и заметок.

WSJ подчеркивает, что данные будут защищены в случае взлома серверов Apple, к ним также не будут иметь доступ правоохранительные органы. Известно, что шифрование не будет действовать для электронной почты, списка контактов и календаря.

По данным издания, система станет доступна до конца года для пользователей в США, а в 2023 году она распространится по всему миру.

В сентябре Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 16 для iPhone. В нем появилась функция «Проверка безопасности», с помощью которой пользователи могут управлять доступом к приложениям и паролям.

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