В России будут проверять газовое оборудование в квартирах

В законопроекте предлагается ввести принцип, по которому жильцы квартир должны будут заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК).
«Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью», — заметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Издание подчеркивает, что на сегодняшний день жильцы квартир могут заключать договоры обслуживания со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате этого около 10-50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям.
4 декабря в Нижневартовске произошел взрыв газа, из‑за которого обрушились два этажа жилого пятиэтажного дома, пострадали девять человек, шесть погибли.