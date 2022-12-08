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В России будут проверять газовое оборудование в квартирах
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

До конца года или в начале 2023 года Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательной проверке газового оборудования в квартирах. Об этом пишут «Известия».

В законопроекте предлагается ввести принцип, по которому жильцы квартир должны будут заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК).

«Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью», — заметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Издание подчеркивает, что на сегодняшний день жильцы квартир могут заключать договоры обслуживания со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате этого около 10-50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям.

4 декабря в Нижневартовске произошел взрыв газа, из‑за которого обрушились два этажа жилого пятиэтажного дома, пострадали девять человек, шесть погибли.

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Александр Якубовский
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