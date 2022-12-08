«Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения. Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране», — сказали в министерстве.