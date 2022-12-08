В Минздраве отрицают информацию о том, что Россия входит в топ-5 стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Россию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
По мнению Минздрава, данные, на которые ссылается автор изначальной публикации, произвольно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений.
«Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения. Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране», — сказали в министерстве.
Пресс-служба Минздрава подчеркивает, что Россия одна из немногих стран, которая имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ. Она полностью финансируется за счет федерального бюджета.
Россия вошла в топ-5: из 1,5 млн новых случаев ВИЧ в 2021-м на Россию пришлось 3,9%. Больше всего заражений — в Южно-Африканской Республике (14%), следом идут Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).