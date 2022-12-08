Талибы впервые после захвата власти провели публичную казнь на стадионе

Участники террористического и запрещенного в России движения «Талибан»* впервые после захвата власти в Афганистане провели публичную казнь. Об этом сообщил Би-би-си.
Казнь прошла на стадионе в провинции Фарах, на ней присутствовали тысячи человек, в том числе — высокопоставленные члены «Талибана»*. Осужденным на казнь был мужчина, убивший человека и похитивший у него мотоцикл и телефон.
Смертный приговор осуществил отец жертвы. Он выстрелил в убийцу сына трижды. Ранее СМИ уже сообщали о случаях публичных казней, но талибы не признавали их проведение.
В этот же раз информация о казни поступила от пресс-службы «Талибана»*. Они сообщили, что казненного звали Таджмир, он проживал в провинции Герат. При его смерти присутствовал глава верховного суда страны Абдула Хаким Хаккани.
Лидер «Талибана» Эмир Ахундзада в середине ноября приказал судьям руководствоваться законами шариата при вынесении решений. Это означало, что среди наказаний могут использоваться казнь, отрубание конечностей, публичные избиения плетью или камнями за кражу, вероотступничество или убийство.
*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.