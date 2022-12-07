Журнал Time назвал женщин Ирана героинями года

Американский журнал Time назвал героинями 2022 года женщин Ирана, вышедшими на массовые протесты после смерти Махсы Амини. Об этом сообщило РИА «Новости».
Иранки, по словам издания, начали отстаивать свои права и выступать против властей страны задолго до этого. «Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными», — отметили журналисты.
Протесты приобрели массовый характер в середине сентября, когда после задержания полицией нравов погибла девушка Махса Амини. Девушки Ирана вышли на улицы, многие — сняли хиджаб и состригли волосы в знак протеста.
Митинги не прекращались два с половиной месяца, их жестоко разгоняли правоохранители. Сотни людей погибли во время протестов, согласно данным правозащитной организации Iran Human Rights.
Протустующих поддержала сборная Ирана по футболу: на чемпионате мира спортсмены отказались исполнять национальный гимн своей страны. 4 декабря в Иране упразднили полицию нравов и обещали пересмотреть закон о ношении хиджаба.