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Журнал Time назвал женщин Ирана героинями года
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:33

Американский журнал Time назвал героинями 2022 года женщин Ирана, вышедшими на массовые протесты после смерти Махсы Амини. Об этом сообщило РИА «Новости».

Иранки, по словам издания, начали отстаивать свои права и выступать против властей страны задолго до этого. «Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными», — отметили журналисты.

Протесты приобрели массовый характер в середине сентября, когда после задержания полицией нравов погибла девушка Махса Амини. Девушки Ирана вышли на улицы, многие — сняли хиджаб и состригли волосы в знак протеста.

Митинги не прекращались два с половиной месяца, их жестоко разгоняли правоохранители. Сотни людей погибли во время протестов, согласно данным правозащитной организации Iran Human Rights.

Протустующих поддержала сборная Ирана по футболу: на чемпионате мира спортсмены отказались исполнять национальный гимн своей страны. 4 декабря в Иране упразднили полицию нравов и обещали пересмотреть закон о ношении хиджаба.

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