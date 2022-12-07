Arton Capital составил рейтинг паспортов для путешественников. Лидером стал документ ОАЭ

Канадская консалтинговая компания Arton Capital составила рейтинг паспортов, которые открывают больше возможностей для путешественников. Об этом сообщил ТАСС.
Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Владельцы этого документа могут поехать без визы в 121 государство. Еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии. Виза заранее потребуется только в 18 странах.
На втором месте рейтинга оказались паспорта Австрии, Германии, Италии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи. Их владельцам нужна виза для посещения 25 государств.
Российский паспорт получил только 38-ю строчку наряду с турецким. Россияне могут посетить без визы 78 стран, еще в 45 странах им выдадут документы по прибытии. Для 75 стран гражданам России требуются визы заблаговременно.
Самым «слабым» паспортом в мире стал афганский. Граждане Афганистана могут въехать без визы только в пять стран.