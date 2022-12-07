Arton Capital составил рейтинг паспортов для путешественников. Лидером стал документ ОАЭ

Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Владельцы этого документа могут поехать без визы в 121 государство. Еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии. Виза заранее потребуется только в 18 странах.