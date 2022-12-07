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Второй сезон «Шершней» выйдет 24 марта. Шоураннеры показали короткий тизер
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:49

Телеканал Showtime назначил премьеру второго сезона сериала «Шершни» на 24 марта. Дату стала известна благодаря короткому ролику со зловещей музыкой.

Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис вернутся к ролям женщин, которые, будучи школьницами-футболистками, потерпели в 1996 году крушение самолета в суровом канадском лесу и застряли там на долгие 19 месяцев. В тизере Showtime показал несколько кадров с загадочным символом, который появлялся и в первом сезоне.

Спустя годы оставшихся игроков футбольной команды «Шершни» преследует неизвестный, который шантажирует их таинственной правдой о том, что произошло в лесу. Оказавшись в природной ловушке много лет назад, девушки поделились на «племена» и занимались каннибализмом.

К актерскому составу присоединился Элайджа Вуд. Он сыграет детектива-самоучку Уолтера.

В майском интервью Variety создатели сериала Эшли Лайл и Барт Никерсон поделились планами вернуться к зиме 96-го, когда завершился первый сезон.

«Шершни» вышли на Showtime в ноябре 2021 года. Подробнее о сериале можно прочитать в обзоре «Афиши Daily».

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Кристина РиччиЭлайджа Вуд
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