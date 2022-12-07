Второй сезон «Шершней» выйдет 24 марта. Шоураннеры показали короткий тизер

Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис вернутся к ролям женщин, которые, будучи школьницами-футболистками, потерпели в 1996 году крушение самолета в суровом канадском лесу и застряли там на долгие 19 месяцев. В тизере Showtime показал несколько кадров с загадочным символом, который появлялся и в первом сезоне.