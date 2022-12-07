Второй сезон «Шершней» выйдет 24 марта. Шоураннеры показали короткий тизер

Телеканал Showtime назначил премьеру второго сезона сериала «Шершни» на 24 марта. Дату стала известна благодаря короткому ролику со зловещей музыкой.
Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис вернутся к ролям женщин, которые, будучи школьницами-футболистками, потерпели в 1996 году крушение самолета в суровом канадском лесу и застряли там на долгие 19 месяцев. В тизере Showtime показал несколько кадров с загадочным символом, который появлялся и в первом сезоне.
Спустя годы оставшихся игроков футбольной команды «Шершни» преследует неизвестный, который шантажирует их таинственной правдой о том, что произошло в лесу. Оказавшись в природной ловушке много лет назад, девушки поделились на «племена» и занимались каннибализмом.
В майском интервью Variety создатели сериала Эшли Лайл и Барт Никерсон поделились планами вернуться к зиме 96-го, когда завершился первый сезон.
«Шершни» вышли на Showtime в ноябре 2021 года. Подробнее о сериале можно прочитать в обзоре «Афиши Daily».