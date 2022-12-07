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Путин поддержал идею введения уголовного наказания за использование утекших без данных
Виктория Шанина
Сегодня в 22:01

Владимир Путин поддержал предложение ввести уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных. Такую идею на заседании Совета по правам человека озвучил председатель «Национального антикоррупционного комитета» Кирилл Кабанов, трансляцию заседания вело РИА «Новости».

В частности, Кабанов считает, что необходимо уголовное наказание за использование утекших баз данных. Он напомнил про сливы личной информации клиентов «Яндекс.Еды» и «Гемотеста» в начале 2022 года. По его словам, они могут «повлечь совершенно конкретные негативные последствия».

Путин ответил: «Те, кто использует эти данные, должны знать и понимать, что они используют украденные данные. Именно так, потому что даже украденное имущество — добросовестный приобретатель ведь не знает, что покупает украденный товар. По аналогии, то же самое и здесь».

Кроме того, президент согласился с предложением Кабанова ввести оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечки. Путин пообещал дать соответствующие поручения министерству внутренних дел.

Данные клиентов «Яндекс.Еды» оказались в открытом доступе 22 марта. Пользователи сервиса обратились в суд с коллективным иском, в результате «Еде» назначили штраф в размере 60 тыс. рублей.

Утечка баз данных «Гемотеста» произошла в мае. Информация о клиентах появилась в продаже на теневом рынке, злоумышленникам удалось скачать более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов лаборатории, выяснил РКН. «Гемотест» также был оштрафован на 60 тыс. рублей.

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Владимир ПутинКирилл Кабанов
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