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Ученые из Тайланда выяснили, сколько кофеина нужно пить для улучшения работы мозга
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:17

Ученые из Тайланда проанализировали потребление напитков с кофеином и выяснили, какой дозы кофеина достаточно для улучшения работы мозга. Об этом сообщил журнал Physiology & Behavior.

Оказалось, что 50 г кофеина (столько содержится в одной чашке эспрессо) достаточно, чтобы побороть сонливость и усилить внимание. Употребление напитков с кофеином по утрам, как узнали ученые, улучшает память и снижает активность альфа-волн — их деятельность, как считается, вызывает сонливость.

Такие выводы удалось сделать после эксперимента, в котором приняли участие 25 молодых и здоровых мужчин. Участников исследования осматривали в лаборатории трижды.

В первый раз специалисты оценили их физиологические параметры, такие как вес и процент жира в организме. Во второй раз мужчинам сделали ЭЭГ, замерив мозговую активность в состоянии покоя, и предложили выполнить два теста на оценку когнитивных функций.

Затем добровольцам давали по чашке воды. Половина участников получили воду, содержащую 50 мг кофеина, другая — воду без добавок. Спустя полчаса мужины снова проходили ЭЭГ и тесты, после чего занимались физическими упражнениями в течение пяти минут и вновь повторяли ЭЭГ и тесты.

При третьей встрече с учеными добровольцы повторяли те же действия, однако воду с кофеином получали те мужчины, которые ранее пили воду без примесей. В результате эксперимента стало ясно, что через 30 минут после употребления кофеина у людей улучшаются когнитивные функции.

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