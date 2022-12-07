Глава ЕК рассказала, что будет в девятом пакете санкций против России

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России был введен в начале октября. Помимо расширения черного списка он предполагал введение потолка цен на российскую нефть с февраля 2023 года, расширение запрета на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования и другие меры.