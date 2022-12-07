Реклама
Новости
Глава ЕК рассказала, что будет в девятом пакете санкций против России
Виктория Шанина
Сегодня в 21:03

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание девятого пакета антироссийских санкций. В своем твиттере она опубликовала целый ряд постов, посвященных новым ограничениям.

Новый пакет санкций против России предполагает:

  • внесение в черные список еще порядка 200 физических и юридических лиц;
  • санкции против еще трех российских банков;
  • ограничения на вещание четырех российских каналов;
  • запрет на экспорт в Россию деталей для производства беспилотников, а также их экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут перенаправить запчасти в Россию;
  • новый экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в целях Вооруженных сил РФ;
  • новые меры против российского энергетического, а также горнодобывающего сектора.

«Экономика России все больше приходит в упадок. Мы будем продолжать оказывать давление на Кремль. И мы будем вместе с Украиной — сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — пишет фон дер Ляйен.

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России был введен в начале октября. Помимо расширения черного списка он предполагал введение потолка цен на российскую нефть с февраля 2023 года, расширение запрета на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования и другие меры.

расскажите друзьям
теги
ЕврокомиссияЕС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»