Глава ЕК рассказала, что будет в девятом пакете санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание девятого пакета антироссийских санкций. В своем твиттере она опубликовала целый ряд постов, посвященных новым ограничениям.
Новый пакет санкций против России предполагает:
- внесение в черные список еще порядка 200 физических и юридических лиц;
- санкции против еще трех российских банков;
- ограничения на вещание четырех российских каналов;
- запрет на экспорт в Россию деталей для производства беспилотников, а также их экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут перенаправить запчасти в Россию;
- новый экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в целях Вооруженных сил РФ;
- новые меры против российского энергетического, а также горнодобывающего сектора.
«Экономика России все больше приходит в упадок. Мы будем продолжать оказывать давление на Кремль. И мы будем вместе с Украиной — сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — пишет фон дер Ляйен.
Восьмой пакет санкций Евросоюза против России был введен в начале октября. Помимо расширения черного списка он предполагал введение потолка цен на российскую нефть с февраля 2023 года, расширение запрета на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования и другие меры.