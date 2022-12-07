На аукционе коротких никнеймов Telegram продали три ника за 63 млн рублей

В рамках аукциона Telegram по продаже коротких никнеймов ушли ники @sber, @kamaz и @qiwi. Их общая стоимость составила 578 тыс. Toncoin — это чуть больше 63 млн рублей, пишет ТАСС.
Ник @sber обошелся победителю аукциона в 471 тыс. Toncoin (54,5 млн рублей), @kamaz — в 50 тыс. Toncoin (5,7 млн рублей), @qiwi — за 57,8 тыс. Toncoin (6,7 млн рублей).
Аукцион по продаже коротких никнеймов для Telegram стартовал в конце октября. Торги проходят на платформе Fragment.
Короткие ники можно использовать как имена для личных аккаунтов, а также публичных групп и каналов. Самые дорогие — те, что состоят из четырех букв, их минимальная стоимость составляет 10 тыс. Toncoin (более 1 млн рублей).
Купить ники можно только с помощью криптовалюты Toncoin. Мессенджер обещает, что приобретенные ники будут защищены с помощью блокчейн-технологий TON.