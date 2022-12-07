Суд признал двоих сторонников движения Just Stop Oil виновными в нанесении ущерба картине английского художника Джона Констебла «Телега для сена» — это одно из самых почитаемых в Британии полотен. О сюжете рассказывает The Guardian.
Урон выставленной в Национальной галерее картине оценивается в 1000 фунтов. Активисты Иден Лазарус и Ханна Хант наклеили на холст, где запечатлена послеполуденная идиллия в английской глубинке, три крупных стикера и целиком закрыли ими полотно. Три других участника Just Stop Oil параллельно отвлекали охрану.
На наклейках сымитирован сюжет Констебла, но переигран так, что вместо реки изображена трасса, вместо пасторального пейзажа на фоне — дымящие фабрики, вместо цветущих деревьев — голые, вместо сена на телеге — стиральная машина. Полотно не было закрыто специальным стеклом — при этом обычно активисты выбирают именно защищенные картины.
После того как часть акции со стикерами была завершена, сторонники Just Stop Oil приклеили себя к раме и произнесли речь. Лазарус заявил: «Можете забыть о существовании нашей зеленой и прекрасной земли, когда нефтедобыча приведет к неурожаям и мы будем сражаться за еду».
Говоря о «зеленой и прекрасной земле», он процитировал стихотворение «Иерусалим» из вступления к поэме Уильяма Блейка «Мильтон», где такими словами описывается Англия. Положенный на музыку «Иерусалим» стал неофициальным гимном страны.
Давая показания в суде, оба активиста заявили, что предприняли «намеренные усилия», чтобы не повредить картину Констебла. По словам сторонников Just Stop Oil, их консультировал «эксперт в сфере искусства»: он рассказал им, что не слишком липкая липкая лента и малое количество клея не повредят картину и раму.
Суд эти доводы не принял. Лазарус и Хант должны выплатить музею по 540 фунтов, чтобы покрыть общую стоимость ущерба. Если активисты совершат правонарушения (The Guardian не уточняет, какие именно) в течение 18 месяцев, дело может быть возобновлено и их могут отправить за решетку.
Картину забрали на реставрацию. Ее закроют стеклянным чехлом и вновь выставят в Национальной галерее.
Just Stop Oil выступает против разработки новых месторождений нефти и газа. Сторонники движения обливали томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога и «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера (картины экспонировались под стеклом и не пострадали), кидали торты в лицо восковой фигуры Карла III в музее мадам Тюссо, а также проводили еще множество акций. Например, приклеивали себя к асфальтовому полотну автотрасс и заливали витрины люксовых магазинов краской.
Джон Констебл — крупнейший британский пейзажист XIX века, главным образом известный картинами, изображающими виды его родного графства Саффолк. Кроме «Телеги для сена» это «Собор в Солсбери», «Белый конь» и «Плотина в Дедхэме». Помимо Национальной галереи Лондона полотна Констебла находятся в собраниях галереи Тейт-Модерн, Музея Виктории и Альберта и Национальной галереи Эдинбурга.