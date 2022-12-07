После того как часть акции со стикерами была завершена, сторонники Just Stop Oil приклеили себя к раме и произнесли речь. Лазарус заявил: «Можете забыть о существовании нашей зеленой и прекрасной земли, когда нефтедобыча приведет к неурожаям и мы будем сражаться за еду».