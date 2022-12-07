Шри-Ланка отменила ковидные ограничения для туристов

Власти Шри-Ланки решили отменить все ковидные ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора службы здравоохранения страны Аселу Гунавардену.
С 7 декабря прибывающие на Шри-Ланку туристы не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации. Отменено также правило о необходимости сдавать ПЦР-тест перед посадкой в самолет.
При этом туристы, у которых будет выявлен коронавирус, должны будут семь дней провести на карантине в больнице, гостинице или по месту жительства.
«Мы ожидаем, что отмена необходимости сдавать ПЦР-тест до вылета позитивно отразится на спросе, так как фактически тест был одним из скрытых видов расходов. Теперь Шри-Ланка становится по доступности для туристов в один ряд с Таиландом, где уже сняты все ограничения», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».
С 1 декабря оформление визы на Шри-Ланку стало дороже для иностранных туристов, включая россиян. Туристическая виза на 180 дней теперь стоит 50 долларов, бизнес-виза на 30 дней — 55 долларов. Ранее они обходились в 35 и 40 долларов соответственно.