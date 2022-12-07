Шри-Ланка отменила ковидные ограничения для туристов

«Мы ожидаем, что отмена необходимости сдавать ПЦР-тест до вылета позитивно отразится на спросе, так как фактически тест был одним из скрытых видов расходов. Теперь Шри-Ланка становится по доступности для туристов в один ряд с Таиландом, где уже сняты все ограничения», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».