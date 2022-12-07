Глава Минпросвещения: «герои СВО будут включены в учебники по истории»

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что «герои спецоперации будут включены в учебники истории». Его слова передает ТАСС.
«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках „Разговоры о важном“ темы поднимаем», — отметил он.
О том, что в учебниках истории может появиться раздел про причины военной операции на Украине и «подвиги ее героев», стало известно 26 ноября. Обновленные учебники должны выйти под редакцией Владимира Мединского.
Ранее Кравцов заявлял, что со следующего учебного года в школах России будет введен курс по начальной военной подготовке.
По мнению главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, это позволит «решить сразу несколько задач»: школьники получат основные военные навыки, научатся оказанию первой помощи и ориентированию на местности, а также пройдут «психологическую подготовку».