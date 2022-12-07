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Глава Минпросвещения: «герои СВО будут включены в учебники по истории»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что «герои спецоперации будут включены в учебники истории». Его слова передает ТАСС.

«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках „Разговоры о важном“ темы поднимаем», — отметил он.

О том, что в учебниках истории может появиться раздел про причины военной операции на Украине и «подвиги ее героев», стало известно 26 ноября. Обновленные учебники должны выйти под редакцией Владимира Мединского.

Ранее Кравцов заявлял, что со следующего учебного года в школах России будет введен курс по начальной военной подготовке.

По мнению главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, это позволит «решить сразу несколько задач»: школьники получат основные военные навыки, научатся оказанию первой помощи и ориентированию на местности, а также пройдут «психологическую подготовку».

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Минпросвещения РоссииСправедливая Россия
люди
Сергей КравцовВладимир МединскийСергей Миронов
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