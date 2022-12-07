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Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ на 6,3%
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:10

Госдума в третьем заключительном чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей. С 1 января 2023 года он увеличится до 16 242 рублей в месяц — на 6,3%.

«Мы должны понимать, что при любых возможностях надо дальше делать все для того, чтобы повышать заработную плату, решать социальные вопросы, делать все для повышения благосостояния людей», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект также предлагает изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 года. В документе сказано, что минимальный размер оплаты будет повышаться в ускоренном порядке. Кроме этого, при расчете МРОТ больше не будет использоваться величина медианной заработной платы.

Ранее депутаты от ЛДПР предлагали увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей в месяц. В пояснительной записке говорилось, что инициатива направлена на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций.

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Вячеслав Володин
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