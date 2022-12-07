Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ на 6,3%

Законопроект также предлагает изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 года. В документе сказано, что минимальный размер оплаты будет повышаться в ускоренном порядке. Кроме этого, при расчете МРОТ больше не будет использоваться величина медианной заработной платы.