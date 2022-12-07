В Ростовской области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских

6 декабря в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Mash писал, что стрелок — дезертир, а огонь он открыл из автомата.