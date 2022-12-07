Реклама
Новости
В Ростовской области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:25

В Ростовской области задержали стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона.

По словам Голубева, мужчину задержали в пустующем здании под Новошахтинском. Сейчас проводятся следственные действия.

6 декабря в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Mash писал, что стрелок — дезертир, а огонь он открыл из автомата.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части первой статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

расскажите друзьям
теги
МВД России
люди
Василий Голубев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»