В Ростовской области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских

В Ростовской области задержали стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона.
По словам Голубева, мужчину задержали в пустующем здании под Новошахтинском. Сейчас проводятся следственные действия.
6 декабря в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Mash писал, что стрелок — дезертир, а огонь он открыл из автомата.
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части первой статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).