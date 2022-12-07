Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. Сделать заказ можно в приложении «Яндекс Еда» и Delivery Club, сообщает агентство городских новостей «Москва».
На первом этапе доставка доступна из ограниченного количества ресторанов сети. Сейчас в Москве к сервису подключены 28 точек, а в Петербурге — 27. «До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Петербурге — к середине декабря», — заметили в пресс-службе.
На момент написания заметки заказать еду через «Яндекс Еду» и Delivery Club могут жители уже 47 российских городов. Помимо этого, сегодня, 7 декабря, сервис запустится в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах.