На первом этапе доставка доступна из ограниченного количества ресторанов сети. Сейчас в Москве к сервису подключены 28 точек, а в Петербурге — 27. «До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Петербурге — к середине декабря», — заметили в пресс-службе.