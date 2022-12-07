«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 2023 год

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов на 2023 год. Они доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготной категории граждан, сообщает ТАСС.
Субсидированные тарифы действуют на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря в Москву и из Владивостока в Петербург со 2 июня по 18 сентября 2023 года.
Для взрослого стоимость билетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская, Магадана и Анадыря в Москву и из Владивостока в Петербург составит более 10 тыс. рублей. Из Якутска в Москву — 9200 рублей.
Для льготной категории граждан из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Горно-Алтайска и Анадыря в Москву билеты обойдутся в 6000–9000 рублей. Из Хабаровска в Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск — от 1000 до 6000 рублей.
Субсидированные билеты в экономическом классе могут приобрести россияне до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.