«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 2023 год

Для взрослого стоимость билетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская, Магадана и Анадыря в Москву и из Владивостока в Петербург составит более 10 тыс. рублей. Из Якутска в Москву — 9200 рублей.