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YouTube добавил эмодзи в стиле Twitch. Но юзерам из России их не видно
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:59

YouTube добавил на сайт специальный набор эмодзи под названием YouTube Emotes, которые можно оставлять в комментариях и чатах. Так видеохостинг передает привет Twitch, ведь смайлики выполнены в его стиле.

Представители YouTube рассказали, что первый набор эмодзи в основном посвящен теме видеоигр. Скоро добавят новые смайлики, уточнили там.

Если зайти на YouTube под российским IP-адресом, то эмодзи отображаться не будут, заметил DTF. Вместо смайликов россияне видят белое пространство или иконки с названием смайликов.

Портал предполагает, что смайлики YouTube Emotes не отображаются из‑за блокировки Роскомнадзором домена yt3.ggpht.com, который видеоплатформа использует для загрузки изображений и другого статического контента. По этой же причине с весны российские пользователи не видят иконок у каналов.

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