YouTube добавил эмодзи в стиле Twitch. Но юзерам из России их не видно

Портал предполагает, что смайлики YouTube Emotes не отображаются из‑за блокировки Роскомнадзором домена yt3.ggpht.com, который видеоплатформа использует для загрузки изображений и другого статического контента. По этой же причине с весны российские пользователи не видят иконок у каналов.