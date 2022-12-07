В Аргентине экс-президента осудили на шесть лет тюрьмы за коррупцию

В Аргентине вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, которая также является бывшей главой страны, приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщил ТАСС.
Киршнер признали виновной в «мошенническом управлении». Ей пожизненно запретили занимать государственные должности. Под стражу политика заключат после окончания ее срока в качестве вице-президента.
Помимо Киршнер, виновными по делу стали также несколько бывших чиновников и предприниматель Ласаро Баес — его также осудили на срок в шесть лет. У фигурантов дела есть возможность подать апелляцию и оспорить решение суда.
В ходе заседания с Киршнер сняли обвинения в участии в преступном сговоре. С учетом этого обвинения прокуратура требовала для экс-президента наказания в виде 12 лет заключения.
Киршнер признали виновной в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сама политик ранее называла себя жертвой политического преследования со стороны оппозиции.