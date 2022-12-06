Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента МОК по связям с национальными комитетами Джеймса Маклеода.
Он заявил, что отстранение НОК КНДР завершится автоматически 31 декабря. После этой даты санкции против организации продлены не будут. Они вводились из‑за отказа от участия страны в Играх в Токио.
А вот отстранения Олимпийского комитета Гватемалы МОК пока оставил в силе. Согласно сообщению ТАСС, организациям не удалось прийти к согласию по урегулированию проблем.
10 декабря МОК также рассмотрит вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета Индии.