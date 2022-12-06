Young Fathers выложили видео на трек «Tell Somebody»

«Может быть, „Heavy Heavy“ — это настроение, а может, звук баса. Может, это отсылка к тому естественному процессу, когда мальчики превращаются в мужчин, к неизбежному бремени жизни, радостному бремени, отношениям, семье. К естественной движущей силе группы людей, которые пробыли вместе достаточно долгое время, чтобы смочь заметить масштабные перемены», — заявила группа о пластинке.