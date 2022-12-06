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Young Fathers выложили видео на трек «Tell Somebody»
Денис Ламехов
Сегодня в 23:04

Британская экспериментальная группа Young Fathers выпустила композицию «Tell Somebody» и представила видео на нее. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

На этот раз — никакого привычного для коллектива хип-хопа. Взамен — госпел-вокал, медленный темп и кинематографичная оркестровая аранжировка. Действие клипа разворачивается на фоне пейзажа, напоминающего огромные массивы угольных или нефтяных отходов.

Вместе с вышедшими ранее синглами «Geronimo» и «I Saw» новая песня войдет в четвертый альбом Young Fathers «Heavy Heavy» — его релиз намечен на 3 февраля 2023 года. Над записью участники проекта работали самостоятельно, в том числе и с точки зрения продакшена.

«Может быть, „Heavy Heavy“ — это настроение, а может, звук баса. Может, это отсылка к тому естественному процессу, когда мальчики превращаются в мужчин, к неизбежному бремени жизни, радостному бремени, отношениям, семье. К естественной движущей силе группы людей, которые пробыли вместе достаточно долгое время, чтобы смочь заметить масштабные перемены», — заявила группа о пластинке.

Young Fathers собрались в 2008 году в Глазго, выпустили два микстейпа «Tape One» (2011) и «Tape Two» (2012), а затем три официальных студийных альбома. Первый из них, «Dead», увидел свет в 2014 году. За ним последовали «White Men Are Black Men Too» (2015) и «Cocoa Sugar» (2018).

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«Мы верим, что наша музыка особенная»: Young Fathers о СМИ и новом альбоме
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