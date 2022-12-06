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Учрежденная ИРИ Национальная премия интернет-контента начала сбор заявок
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:15

Вторая Национальная премия интернет-контента начала сбор заявок, который пройдет до 30 декабря. Об этом стало известно из телеграм-канала ИРИ — учредителя мероприятия.

К участию в конкурсе приглашаются создатели вирусного контента, проектов в вертикальном формате, телеграм-каналов, анимационных проектов, музыкальных треков и клипов, а также спецпроектов в интернет-СМИ.

Полный список номинаций, включая тематические, можно найти на сайте премии. Претендовать на награды может социально значимый контент любого формата, в том числе сериалы, подкасты и мультимедиа-проекты.

Номинантов определят лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.

Затем экспертный совет выберет шорт-лист, а жюри проголосует за победителей. Церемония награждения премии состоится весной 2023 года. Точная дата события пока не назначена.

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