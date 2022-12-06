Служба госбезопасности Латвии предложила запретить въезд экс-ведущему «Дождя»* Коростелеву

Причина — высказывания Коростелева, которые могут указывать на возможную поддержку Российской армии. В эфире «Дождя»* ведущий сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».