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Служба госбезопасности Латвии предложила запретить въезд экс-ведущему «Дождя»* Коростелеву
Виктория Шанина
Сегодня в 21:05

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предложила главе МВД Каспарсу Эклонсу внести в черный список бывшего ведущего телеканала «Дождь»* Алексея Коростелева, сообщает агентство Delfi. Лицам из этого перечня запрещен въезд в республику.

Причина — высказывания Коростелева, которые могут указывать на возможную поддержку Российской армии. В эфире «Дождя»* ведущий сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

По мнению СГБ, слова Коростелева можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам, «мобилизованным в российские оккупационные войска». Ведомство обеспокоено, что высказывание ведущего может быть направлено против интересов нацбезопасности Латвии, а кроме того «поощряет общественное сочувствие к агрессору».

«Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы», — пишет Delfi со ссылкой на СГБ.

В службе добавили, что у Коростелева нет вида на жительство в Латвии, поэтому привлечь его к уголовной ответственности нельзя. В данный момент ведущий живет в Тбилиси, столице Грузии.

Резонансное высказывание Алексея Коростелева прозвучало в эфире «Дождя»* вечером 1 декабря. На следующий день канал уволил ведущего. Сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию «Дождя»*, вещание канала будет прекращено 8 декабря. Помимо слов Коростелева было еще несколько поводов: «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».

*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.

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У «Дождя»* отобрали лицензию на вещание. Что об этом думают журналисты, политики и активисты?
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Алексей КоростелевТихон Дзядко
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