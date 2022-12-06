Опубликован не издававшийся ранее трек Spaklehorse «It Will Never Stop»

Американский лейбл Anti-Records выложил ранее официально не издававшийся трек альтернативной рок-группы Sparklehorse «It Will Never Stop» — она прекратила существование в 2010 году после того, как ее лидер Марк Линкус покончил с собой. Песню можно послушать здесь.
Ранее Линкус исполнял ее только вживую. Например, в акустической версии она открывала сет Sparklehorse на лондонском фестивале «All Tomorrow’s Parties» в 2007-м. Брат музыканта Мэтт Линкус рассказал, что нашел студийную запись на одной из кассет.
Он добавил: «Мы с большой заботой и вниманием подходим к архивации и сохранению музыки Марка. Мы очень благодарны ему за красоту, которую он принес в этот мир».
За пятнадцать лет творчества Sparklehorse выпустили пять пластинок: «Vivadixiesubmarinetransmissionplot» (1995), «Good Morning Spider» (1998), «It’s a Wonderful Life» (2001) и «Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain» (2006), «Dark Night of the Soul» (2010). Заключительный альбом вышел уже после смерти Марка Линкуса. В начале 2010-х «Афиша» отзывалась о музыканте как об «одном из самых пронзительных и недооцененных американских сонграйтеров прошедшего десятилетия».