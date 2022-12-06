Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

Британского короля Карла III закидали яйцами во время прогулки уже во второй раз. Это произошло в городе Лутон в графстве Бедфордшир, сообщил телеканал SkyNews.
На монарха напал мужчина, которого задержали вскоре после инцидента. Чем был мотивирован его поступок, не сообщается. Карл III в ходе атаки не пострадал, его увели подальше от толпы сотрудники службы безопасности.
Через некоторое время король вернулся на публику и продолжил общение с местными жителями, но уже на другой территории. Он обменялся с согражданами рукопожатиями.
В начале ноября с Карлом III приключился еще один подобный инцидент. В Йорке в него и его супругу бросили яйца, когда они направлялись на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II.
Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет спустя 70 лет правления. Преемником престола стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Charles III.
В русском варианте его имя изменилось на Карла III, так как в русском языке принято «облагораживать» имена королей. Коронация монарха назначена на 6 мая 2023 года.