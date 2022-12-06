В рамках фестиваля «МакГаффин Film Fest» состоится открытый показ фильма «Время года зима» — это режиссерский дебют Светланы Устиновой («Бумер. Фильм второй», «Хардкор»), сообщили «Афише Daily» в пресс-службе мероприятия.
«В центре сюжета — история сложных отношений матери и дочери: груз детских обид, накопленное недопонимание, отсутствие диалога <…> Но неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними», — так организаторы описывают сценарную завязку картины.
Лента стала фильмом закрытия кинофестиваля «Окно в Европу» в 2022 году. В главных ролях — Юлия Снигирь и Евгения Добровольская. После просмотра запланирована сессия вопросов и ответов с командой проекта.
Показ пройдет 11 декабря, в 17.30, в Библиотеке киноискусства московского Музея кино. Ее адрес: улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.