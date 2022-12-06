В России снимут фильм-ремейк анимационной картины «Бременские музыканты». Об этом сообщил телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Ленту создаст студия «Тритэ» Никиты Михалкова. Режиссером фильма выступит Алексей Нужный. Проект будет представлять собой приключенческую комедию с использованием пластического грима и аниматроники.
Роль Трубадура в будущей картине исполнит Тихон Жизневский («Топи», «Огонь»). Петуха сыграет Юрий Борисов («Бык», «Купе номер шесть»). В образе Сыщика появится Константин Хабенский («Метод», «Ночной дозор»). Также в фильме примет участие Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки») — он снимется в роли Короля.
Атаманшей в ленте станет Мария Аронова («Лед»). За персонажей Осла и Кота будут отвечать соответственно Дмитрий Дюжев («Бригада», «Жмурки») и Ирина Горбачева («Чики»). Кто исполнит роль Пса, пока неясно.
Детали сюжета не разглашаются. Известно, что картина расскажет в том числе о детстве Трубадура и его встрече с друзьями-животными.