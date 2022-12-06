Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией

Городской суд Петербурга признал молодежное демократическое движение «Весна» экстремистской организацией. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
В телеграм-канале движения подчеркивается, что решение будет обжаловано, а это значит, «что в законную силу оно не вступит». «Дополнительных рисков для наших читателей и сторонников пока что нет», — пишут авторы проекта.
Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна» 30 сентября. Тогда в прокуратуре заявили, что «его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» России. Участники движения, как считают в надзорном органе, организуют массовые мероприятия «с нарушением закона и применением насилия» к правоохранителям.
«Весна» — общественное движение, которое выступает против проведения на территории Украины специальной военной операции, против несменяемости власти и частичной мобилизации резервистов в России.