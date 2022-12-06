Реклама
Новости
Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:18

Городской суд Петербурга признал молодежное демократическое движение «Весна» экстремистской организацией. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

В телеграм-канале движения подчеркивается, что решение будет обжаловано, а это значит, «что в законную силу оно не вступит». «Дополнительных рисков для наших читателей и сторонников пока что нет», — пишут авторы проекта.

Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна» 30 сентября. Тогда в прокуратуре заявили, что «его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» России. Участники движения, как считают в надзорном органе, организуют массовые мероприятия «с нарушением закона и применением насилия» к правоохранителям.

«Весна» — общественное движение, которое выступает против проведения на территории Украины специальной военной операции, против несменяемости власти и частичной мобилизации резервистов в России.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»