Джон Фрушанте анонсировал выпуск двойного электронного альбома

Музыкант, гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте объявил, что выпускает двойной электронный альбом. Его части получат название «I» и «II». Исполнителя цитирует NME.
«I» будет выпущен в формате виниловой пластинки с семью треками на борту. «II» выйдет в цифре и на CD и будет содержать большее количество песен. Автор пластинки объяснил разницу в изданиях так: «Не все звуки можно записать на винил».
Подробности релиза пока держатся в тайне. Известно, однако, что выпуск двенадцатого по счету полноформатника Фрушанте запланирован на начало 2023 года.
ㅤ
Я слушал нечто подобное с 13 лет, но создание таких произведений казалось мне чем‑то недосягаемым из‑за объема ограничений, каким я его видел. Как только я обнаружил, что уже сочиняю такую музыку, она не ощущалась как что‑то связанное с ограничениями в принципе».
Джон Фрушанте выпустил свой последний к текущему моменту сольный альбом «Maya» в 2020 году, а в 2022-м вернулся в состав Red Hot Chili Peppers после шестнадцатилетнего перерыва и вместе с группой выпустил сразу две пластинки за год — «Unlimited Love» и «Return of the Dream Canteen».