Джон Фрушанте анонсировал выпуск двойного электронного альбома

«Музыка как одинокая скульптура посреди пространства звука — вот какая мысль меня занимала. Я смотрел на изображения скульптур и пытался сочинять музыку, которая одновременно передавала бы и движение, и неподвижность.

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Я слушал нечто подобное с 13 лет, но создание таких произведений казалось мне чем‑то недосягаемым из‑за объема ограничений, каким я его видел. Как только я обнаружил, что уже сочиняю такую музыку, она не ощущалась как что‑то связанное с ограничениями в принципе».

Джон Фрушанте Музыкант