Guns N’ Roses подали иск к американскому магазину, который продает пистолеты и розы

Американская хард-рок-группа Guns N’ Roses подала в суд на магазин Texas Guns аnd Roses, расположенный в городе Хьюстон, штат Техас. О сюжете рассказывает Stereogum.
Ассортимент Texas Guns аnd Roses состоит по большей части из огнестрельного оружия, но присутствуют в нем и букеты из роз, подтверждая название. По мнению музыкантов, оно «может вызвать ассоциации с торговой маркой Guns N’ Roses, предполагая наличие связи с ней». Такая комбинация, как заявляет коллектив, способна негативно отразиться непосредственно на бренде.
По информации издания, участники группы впервые узнали о магазине в 2019 году. Заявка на регистрацию торговой марки была подана его администрацией пятью годами ранее, и в 2016-м наименование было зарегистрировано.
В феврале 2020 года Guns N’ Roses направили Texas Guns аnd Roses письмо с предупреждением о нарушении прав интеллектуальной собственности. Но компания, как сообщается, не ответила ни на это, ни на последующие обращения группы.
Музыканты заявляют, что не хотят ассоциироваться с магазином, где продают оружие. Они настаивают на том, чтобы ретейлер отказался от своего названия, выплатил им компенсацию, покрыл судебные издержки и услуги адвоката. У руководства есть три недели, чтобы ответить на иск.