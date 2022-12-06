Guns N’ Roses подали иск к американскому магазину, который продает пистолеты и розы

Музыканты заявляют, что не хотят ассоциироваться с магазином, где продают оружие. Они настаивают на том, чтобы ретейлер отказался от своего названия, выплатил им компенсацию, покрыл судебные издержки и услуги адвоката. У руководства есть три недели, чтобы ответить на иск.