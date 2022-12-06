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Свиной грипп обнаружен в 74 субъектах России
Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

Число российских регионов, где обнаружен свиной грипп, увеличилось до 74. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Но прошлой неделе количество таких субъектов составляло 55. Число заболевших в ведомстве не приводят.

В Роспотребнадзоре говорили, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 23,3%. В России от гриппа привиты более 72,4 млн человек, или 49,5% населения.

В 2009 году новый штамм свиного гриппа послужил причиной предыдущей пандемии, как ее тогда охарактеризовала ВОЗ. При этом многие эксперты, в том числе комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, с таким определением были не согласны.

Смертность от того штамма H1N1 не превышала смертности от обычного гриппа. Всего за 2009 год ВОЗ насчитала около 19 тыс. смертей от гриппа (включая H1N1). Позже международная команда ученых привела другую оценку — 200 тыс. человек. Зафиксированных жертв нынешней пандемии уже больше 6,6 млн.

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РоспотребнадзорВОЗСовет Европы
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