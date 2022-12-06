Свиной грипп обнаружен в 74 субъектах России

Число российских регионов, где обнаружен свиной грипп, увеличилось до 74. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Но прошлой неделе количество таких субъектов составляло 55. Число заболевших в ведомстве не приводят.
В Роспотребнадзоре говорили, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 23,3%. В России от гриппа привиты более 72,4 млн человек, или 49,5% населения.
В 2009 году новый штамм свиного гриппа послужил причиной предыдущей пандемии, как ее тогда охарактеризовала ВОЗ. При этом многие эксперты, в том числе комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, с таким определением были не согласны.
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