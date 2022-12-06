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В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских. Mash пишет, что он дезертир
Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

В городе Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Один из сотрудников получил огнестрельное ранение. Преступника ищут.

Mash пишет, что стрелок — дезертир, а огонь он открыл из автомата, ранив двоих. По информации «112», мужчина обстрелял полицейскую машину у таможенного поста на выезде из Новошахтинска.

Очевидцы сообщают о звуках выстрелов. В Новошахтинске и пригороде закрыты школы и детские сады. Местных жителей просят не выходить из дома без нужды.

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