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На рэпера Оксимирона* завели дело за песню «Ойда»
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:11

В отношении рэпера Оксимирона* завели административное дело по части второй статьи 20.3.2 за песню «Ойда». Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура Петербурга нашла в треке публичные призывы к нарушению территориальной целостности России и лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны.

Помимо этого, следователи направили в Октябрьский районный суд Петербурга иск о признании песни запрещенной к распространению в стране и ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

26 октября Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила обращение в Генпрокуратуру с требованием признать экстремистской песню «Ойда».

Тогда же Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Оксимирона* «Последний звонок», выпущенный в 2009 году. Представители прокуратуры усмотрели в песне пропаганду насилия и массового убийства.

* Признан Минюстом иноагентом.

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Екатерина Мизулина
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