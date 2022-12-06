Согласно поправке, за внебрачный секс положено до года тюрьмы, за сожительство до брака — до полугода. Новый Уголовный кодекс еще должен быть подписан президентом и не начнет применяться сразу. Министр юстиции и прав человека Индонезии Эдуард Хиарий говорит, что для перехода к обновленному кодексу потребуется максимум три года.