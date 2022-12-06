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В Индонезии приняли Уголовный кодекс, который запрещает секс вне брака — в том числе для иностранцев
Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

Парламент Индонезии принял поправку к Уголовному кодексу, которая криминализует секс вне брака — в том числе для иностранцев. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно поправке, за внебрачный секс положено до года тюрьмы, за сожительство до брака — до полугода. Новый Уголовный кодекс еще должен быть подписан президентом и не начнет применяться сразу. Министр юстиции и прав человека Индонезии Эдуард Хиарий говорит, что для перехода к обновленному кодексу потребуется максимум три года.

Поправка также ставит вне закона пропаганду противозачаточных средств, богохульство, оскорбления президента, госорганов и национальной идеологии. Аборт допустим лишь при опасном заболевании женщины и в случае изнасилования, при условии, что плоду меньше 12 недель.

В ходе жесткого обсуждения парламентарии отклонили поправку, которая предлагала сделать незаконным однополый секс. С такой инициативой выступали исламские группы. При этом однополые браки в стране не легализованы. Помимо этого, в провинции Ачех действуют строгие исламские законы, которые запрещают азартные игры, алкоголь и гомосексуальные связи.

Многие правозащитные группы уже раскритиковали новую редакцию УК, указав среди прочего, что она непропорционально сильно ударит по женщинам. В нескольких городах прошли митинги, переросшие в стычки с полицией.

«Люди возмущены, что их лишают свободы. В Индонезии много проблем, таких как бедность, изменение климата и коррупция, но вместо того чтобы решить их, власти создали законопроект, который только усугубляет проблемы», — сказала Би-би-си 28-летняя мусульманка Адженг.

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