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Metacritic составил предварительный рейтинг лучших сериалов года. В лидерах — «Лучше звоните Солу»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:48

Портал Metacritic собрал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года. Лидеры в списке могут меняться, но на момент написания заметки первое место занимает проект «Лучше звоните Солу».

В рейтинг Metacritic попали только те сериалы, которые упоминались в топах критиками крупных изданий. Среди них — Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times, Los Angeles Times и Time.

Для того чтобы составить рейтинг, Metacritic пользуется собственной формулой:

  • 3 балла за первое место;
  • 2 балла за второе;
  • 1 балл — за 3–10 места или за включение в нерейтинговый топ-10;
  • 0,5 балла за попадание в нерейтинговый топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.

Список лучших сериалов 2022 года по подсчетам Metacritic:

  1. «Лучше звоните Солу», 23 балла
  2. «Разделение», 22 балла
  3. «Медведь», 21 балл
  4. «Андор», 17,5 балла
  5. «Репетиция», 14 баллов
  6. «Псы резервации», 12,5 балла
  7. «Барри», 10 баллов
  8. «Заговор сестер Гарви», 10 баллов
  9. «Дорога в тысячу ли», 9,5 балла
    10–12. «Будет больно», «Начальная школа Эбботт», «Дом Дракона» — по 6 баллов

В прошлом году в предварительном списке Metacritic первое место заняла драма «Наследники».

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