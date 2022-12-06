Портал Metacritic собрал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года. Лидеры в списке могут меняться, но на момент написания заметки первое место занимает проект «Лучше звоните Солу».
В рейтинг Metacritic попали только те сериалы, которые упоминались в топах критиками крупных изданий. Среди них — Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times, Los Angeles Times и Time.
Для того чтобы составить рейтинг, Metacritic пользуется собственной формулой:
- 3 балла за первое место;
- 2 балла за второе;
- 1 балл — за 3–10 места или за включение в нерейтинговый топ-10;
- 0,5 балла за попадание в нерейтинговый топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.
Список лучших сериалов 2022 года по подсчетам Metacritic:
- «Лучше звоните Солу», 23 балла
- «Разделение», 22 балла
- «Медведь», 21 балл
- «Андор», 17,5 балла
- «Репетиция», 14 баллов
- «Псы резервации», 12,5 балла
- «Барри», 10 баллов
- «Заговор сестер Гарви», 10 баллов
- «Дорога в тысячу ли», 9,5 балла
10–12. «Будет больно», «Начальная школа Эбботт», «Дом Дракона» — по 6 баллов