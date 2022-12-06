«Малиновая Лада», Artik & Asti и «КиШ»: что россияне чаще всего слушали в «Звуке» в этом году

Артистами года, по версии «Звука», стали дуэт Artik & Asti, одна из его половинок Anna Asti в сольном ключе, Zivert, HammAli & Navai и Gayazovs Brothers. Если говорить лишь о группах, то к вышеперечисленным в топе добавляются «Король и Шут» и Miyagi & Эндшпиль.