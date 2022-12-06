«Малиновая Лада», Artik & Asti и «КиШ»: что россияне чаще всего слушали в «Звуке» в этом году

Музыкальный стриминг «Звук» поделился с «Афишей Daily» итогами 2022 года. Самым популярным жанром на платформе оказался поп. За ним следуют хип-хоп, рок, электроника и альтернативный рок.
Больше всего прослушиваний набрали треки: «Малиновая Лада» Gayazovs Brothers, «По барам» Anna Asti, «Солнце Монако» Люси Чеботиной, «Гармония» Artik & Asti и «Хобби» той же Асти с Филиппом Киркоровым.
Артистами года, по версии «Звука», стали дуэт Artik & Asti, одна из его половинок Anna Asti в сольном ключе, Zivert, HammAli & Navai и Gayazovs Brothers. Если говорить лишь о группах, то к вышеперечисленным в топе добавляются «Король и Шут» и Miyagi & Эндшпиль.
Наиболее популярные коллаборации — «Хобби» Anna Asti и Филиппа Киркорова, «Отпускаю» Егора Крида и МакSим, «Наверно, ты меня не помнишь» Jony и HammAli, «Выдыхай» Zivert и «Три дня дождя», «Пташка» «Моей Мишели» и Dose.
Самые прослушиваемые альбомы — «Феникс» Anna Asti, «Freerio 2» OG Buda, «First Day Out» Kizaru, «Hattori» Miyagi & Эндшпиль, «Жизнь» NЮ.