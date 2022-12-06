Умерла американская звезда 90-х Керсти Элли, сыгравшая в «Двое: я и моя тень» и «Уж кто бы говорил»

В возрасте 71 года во Флориде умерла американская актриса Керсти Элли. Об этом в ее официальном твиттере сообщили дети Элли, Уильям Тру и Лилли Паркер.
Причиной смерти стал рак, «лишь недавно обнаруженный». Актриса ушла из жизни в окружении ближайшей семьи в онкологическом центре, отметили родственники.
Пик славы Элли пришелся на 80-е и 90-е благодаря многочисленным ролям в семейных комедиях. За роль в сериале «Чирс» она была удостоена «Эмми» и «Золотого глобуса». Еще одну «Эмми» ей принесло участие в фильме «Мать Давида».
Среди других известных картин с Элли (а всего их было более 70) — фильмы «Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен, «Уж кто бы говорил» с Джоном Траволта, «И в бедности, и в богатстве», а также сериалы «Салон Вероники», «Север и Юг», «Королевы крика».