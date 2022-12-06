Умерла американская звезда 90-х Керсти Элли, сыгравшая в «Двое: я и моя тень» и «Уж кто бы говорил»

Среди других известных картин с Элли (а всего их было более 70) — фильмы «Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен, «Уж кто бы говорил» с Джоном Траволта, «И в бедности, и в богатстве», а также сериалы «Салон Вероники», «Север и Юг», «Королевы крика».