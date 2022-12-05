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В России запустили проект наставников для подростков из детских домов «Значим»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

Агентство креативных коммуникаций Blacklight запустило проект наставников для воспитанников детских домов. Он называется «Значим», сообщили «Афише Daily» создатели инициативы.

Проект объединил семь благотворительных фондов: «Арифметика добра», «В твоих руках», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Дети+», «Дети наши», «Солнечный город» и «Старшие братья старшие сестры».

Все они успешно развивают собственные наставнические программы. Фонды работают в 35 регионах и уже сформировали свыше 2000 пар из наставников и детей. Инициатива «Значит» должна рассказать, как важны наставники для своих подопечных.

В Москве появились стикеры, раскрывающие сложности, с которыми сталкиваются дети без должной поддержки взрослых. Согласно статистике, только 10% выпускников детдомов удается дожить до 40 лет и адаптироваться к жизни.

Стикеры отражают, как оставшимся без родителей подросткам бывает страшно заявить о себе миру и найти свою дорогу, да и даже просто позаботиться о себе — вылечить простуду, составить список покупок, научиться пользоваться картами.

Проект «Значим» призывает взрослых людей стать наставниками и в течение как минимум года проводить время с детьми из детского дома. Наставники, согласно правилам, должны видеться со своими подопечными не менее 2 раз в месяц.

Вместе они будут заниматься самыми обычными вещами: ходить в супермаркет, оплачивать коммунальные услуги, следить за балансом карты. Наставниками могут стать взрослые без проблем с психическим здоровьем, зависимостей, не отказывавшиеся ранее от приемных детей.

«Представьте — вы в аэропорту и должны лететь, но не знаете когда и куда… Так ощущает себя подросток при выпуске из детсткого дома. К сожалению, они совсем не приспособлены ко взрослой жизни в открытом мире. Каждому ребенку нужен близкий взрослый, чтобы состояться в жизни, и если в семье таким взрослым становится один из родителей, то для подростка из детского дома — это наставник, которым может стать каждый из нас»
Мария Рыльникова
Представитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
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