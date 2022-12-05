В России запустили проект наставников для подростков из детских домов «Значим»

«Представьте — вы в аэропорту и должны лететь, но не знаете когда и куда… Так ощущает себя подросток при выпуске из детсткого дома. К сожалению, они совсем не приспособлены ко взрослой жизни в открытом мире. Каждому ребенку нужен близкий взрослый, чтобы состояться в жизни, и если в семье таким взрослым становится один из родителей, то для подростка из детского дома — это наставник, которым может стать каждый из нас»

Мария Рыльникова Представитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»