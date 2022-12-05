В России запустили проект наставников для подростков из детских домов «Значим»

Агентство креативных коммуникаций Blacklight запустило проект наставников для воспитанников детских домов. Он называется «Значим», сообщили «Афише Daily» создатели инициативы.
Проект объединил семь благотворительных фондов: «Арифметика добра», «В твоих руках», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Дети+», «Дети наши», «Солнечный город» и «Старшие братья старшие сестры».
Все они успешно развивают собственные наставнические программы. Фонды работают в 35 регионах и уже сформировали свыше 2000 пар из наставников и детей. Инициатива «Значит» должна рассказать, как важны наставники для своих подопечных.
В Москве появились стикеры, раскрывающие сложности, с которыми сталкиваются дети без должной поддержки взрослых. Согласно статистике, только 10% выпускников детдомов удается дожить до 40 лет и адаптироваться к жизни.
Стикеры отражают, как оставшимся без родителей подросткам бывает страшно заявить о себе миру и найти свою дорогу, да и даже просто позаботиться о себе — вылечить простуду, составить список покупок, научиться пользоваться картами.
Проект «Значим» призывает взрослых людей стать наставниками и в течение как минимум года проводить время с детьми из детского дома. Наставники, согласно правилам, должны видеться со своими подопечными не менее 2 раз в месяц.
Вместе они будут заниматься самыми обычными вещами: ходить в супермаркет, оплачивать коммунальные услуги, следить за балансом карты. Наставниками могут стать взрослые без проблем с психическим здоровьем, зависимостей, не отказывавшиеся ранее от приемных детей.