Путин подписал закон, предоставляющий Мосгорсуду право ограничивать доступ к мессенджерам и соцсетям

Президент России подписал закон, предоставляющий Мосгорсуду право рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам и соцсетям. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Мосгорсуду разрешили выступать судом первой инстации при рассмотрении подобных вопросов. Речь идет об административных делах, связанных с «осуществлением судебного контроля за соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав организаций».
Ранее Мосгорсуд мог принимать решения в качестве первой инстанции по делам об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.
Новый закон одобрила Госдума 22 ноября. Совет федерации принял его 30 ноября, после чего документ поступил на подпись президенту. Тот, в свою очередь, подписал его 5 декабря.