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Путин подписал закон, предоставляющий Мосгорсуду право ограничивать доступ к мессенджерам и соцсетям
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:52

Президент России подписал закон, предоставляющий Мосгорсуду право рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам и соцсетям. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Мосгорсуду разрешили выступать судом первой инстации при рассмотрении подобных вопросов. Речь идет об административных делах, связанных с «осуществлением судебного контроля за соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав организаций».

Ранее Мосгорсуд мог принимать решения в качестве первой инстанции по делам об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.

Новый закон одобрила Госдума 22 ноября. Совет федерации принял его 30 ноября, после чего документ поступил на подпись президенту. Тот, в свою очередь, подписал его 5 декабря.

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