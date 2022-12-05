Вуди Харрельсон тренирует баскетболистов с нарушениями интеллекта в трейлере «Чемпионов»

В сети вышел трейлер фильма «Чемпионы», посвященного истории баскетбольной команды, которая готовится к Специальной Олимпиаде — турниру для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.
Картина выйдет на экраны кинотеатров 24 мая. В ней появятся Вуди Харрельсон, Кейтлин Олсон, Эрни Хадсон и Чич Марин. Харрельсон сыграет тренера баскетболистов, мечтающего вернуться в НБА после увольнения.
Герой Харрельсона попал в аварию, в результате чего был осужден на проведение социально значимой работы. Ему на попечение дали группу подростков с умственными нарушениями.
Изначально тренер скептически отнесется к возможностям этих детей играть в баскетбол. Однако вскоре он загорится идеей: помочь им почувствовать себя командой и отобраться на Специальную Олимпиаду.
Режиссером картины выступил Бобби Фаррелли — постановщик комедий «Девушка моих кошмаров», «Я, снова я и Ирэн», «Все без ума от Мэри» и «Тупой и еще тупее». Продюсером фильма стал его брат Питер Фаррелли, сценаристом — Марк Риццо.