Вуди Харрельсон тренирует баскетболистов с нарушениями интеллекта в трейлере «Чемпионов»

Режиссером картины выступил Бобби Фаррелли — постановщик комедий «Девушка моих кошмаров», «Я, снова я и Ирэн», «Все без ума от Мэри» и «Тупой и еще тупее». Продюсером фильма стал его брат Питер Фаррелли, сценаристом — Марк Риццо.