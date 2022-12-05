Издательство Riderо ищет с помощью нейросети ЛГБТ-темы в книгах из своей библиотеки

Выявлением тематики ЛГБТ в книгах занимаются модераторы и нейросеть. «Конечно, мы понимаем, что итог ее работы затронет и те книги, в которых тема поднимается вскользь: очень сложно просто текстовым анализом сказать, есть в книге пропаганда или нет, не говоря уже о том, что само понятие пропаганды законом не определено. Однако после множества тестов мы сократили ложные срабатывания до минимума», — рассказала Рявина.