Издательство Riderо ищет с помощью нейросети ЛГБТ-темы в книгах из своей библиотеки

Интернет-издательство Ridero использует нейросеть для проверки своих книг на ЛГБТ-тематику, рассказала «Коммерсанту» директор производства издательского сервиса Мария Рявина. После окончания проверки книги снимут с продажи.
По ее словам, некоторые авторы сами просили «удалить книги», зная о грядущем принятии закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ, — их «около тысячи». Обращения о снятии книг поступали до и после рассылки, в которых Ridero предупреждал о «возникающих рисках».
Выявлением тематики ЛГБТ в книгах занимаются модераторы и нейросеть. «Конечно, мы понимаем, что итог ее работы затронет и те книги, в которых тема поднимается вскользь: очень сложно просто текстовым анализом сказать, есть в книге пропаганда или нет, не говоря уже о том, что само понятие пропаганды законом не определено. Однако после множества тестов мы сократили ложные срабатывания до минимума», — рассказала Рявина.
Она отметила, что раньше издательство не помечало книги на наличие «описания ЛГБТ-отношений», а решение о публикации текста принималось на основании соответствия законам. Теперь же нарушение закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ «грозит огромными штрафами, которые мы не можем себе позволить, как и подавляющее число наших авторов».
«Добавляет проблем размытость формулировок в законе, за что реально будут наказывать, никто не знает. Поэтому мы, возможно, перестраховываемся, но мы не хотим подставлять себя и своих авторов», — объяснила Рявина.
5 декабря российский президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. С этого момента под запретом пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста — это касается СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино.
За пропаганду ЛГБТ гражданам грозит штраф до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн или приостановка деятельности на 90 суток.