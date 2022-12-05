Минобороны РФ: военные перехватили атаку БПЛА на аэродромы под Рязанью и Саратовом. Есть погибшие

Российское военное ведомство подчеркивает, что БПЛА летели на малой высоте, но были перехвачены. На аэродромах «Дягилево» и «Энгельс», находящихся от границы с Украиной на расстоянии примерно 500 и 750 километров соответственно, базируется российская стратегическая авиация.