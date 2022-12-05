Минобороны РФ: военные перехватили атаку БПЛА на аэродромы под Рязанью и Саратовом. Есть погибшие

Утром 5 декабря трое российских военнослужащих технического состава погибли, еще четверо получили ранения из‑за падения обломков украинских беспилотников советского производства, сбитых в ходе попытки атаковать военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны России.
Российское военное ведомство подчеркивает, что БПЛА летели на малой высоте, но были перехвачены. На аэродромах «Дягилево» и «Энгельс», находящихся от границы с Украиной на расстоянии примерно 500 и 750 километров соответственно, базируется российская стратегическая авиация.
«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», — заявили в Минобороны РФ.
Утром РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что на аэродроме под Рязанью загорелся и взорвался бензовоз.