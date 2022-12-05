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«Монстр» о Джеффри Дамере стал третьим сериалом Netflix, который посмотрели более миллиарда часов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:38

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли преодолел отметку в миллиард часов просмотров на Netflix, сообщил стриминг в своем твиттере. В рейтинге самых просматриваемых он занял третье место после «Игры в кальмара» и четвертого сезона «Очень странных дел».

«Монстр» не только занял третью позицию в топе, но и стал третьим шоу, которому удалось собрать миллиард часов. Еще в октябре сериалу удалось стать вторым самым просматриваемым англоязычным шоу Netflix.

10-серийный «Монстр», релиз которого состоялся 21 сентября, рассказывает историю реального серийного убийцы из Милуоки, расправившегося с 17 мужчинами и юношами с 1978-го по 1991 год, в основном от лица жертв преступлений. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части их тел хранил в холодильнике.

«Монстр» популярен у зрителей Netflix, но кинокритики не одобрили шоу: на Rotten Tomatoes у сериала только 52% свежести. Кэролайн Фрамке назвала проект предсказуемым: «Это мрачная нудная работа в оттенках сепии, которая изредка оправдывает свое существование».

Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи. Режиссером пилотной серии стал Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мок («Голливуд»).

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