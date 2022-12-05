«Монстр» о Джеффри Дамере стал третьим сериалом Netflix, который посмотрели более миллиарда часов

10-серийный «Монстр», релиз которого состоялся 21 сентября, рассказывает историю реального серийного убийцы из Милуоки, расправившегося с 17 мужчинами и юношами с 1978-го по 1991 год, в основном от лица жертв преступлений. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части их тел хранил в холодильнике.