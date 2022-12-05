Здание Центрального телеграфа в Москве начнут реставрировать весной 2023 года

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, на протяжении XX века было важным коммуникационным узлом страны, через машинные залы которого в сутки проходило до 800 тыс. сообщений. С развитием телекоммуникационных технологий телеграф как способ коммуникации утратил свое прежнее значение, а здание было выключено из жизни города, превратившись в обычный офисный центр с множеством мелких арендаторов.