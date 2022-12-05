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Здание Центрального телеграфа в Москве начнут реставрировать весной 2023 года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Реставрация исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве начнется весной 2023 года, сообщил ТАСС председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Сейчас на объекте уже ведутся подготовительные работы по укреплению фундамента.

В планах застройщика реставрация металлического стеклянного глобуса, часов с колоколом, герба СССР, рельефной надписи «Телеграф» и других элементов, а также обновление крыши. «Сейчас механизм не работает, но он будет восстановлен — глобус будет вращаться, как это было изначально задумано», — рассказывал на презентации гендиректор архитектурно-реставрационной мастерской «Фаросъ» Борис Савин.

Внутри здания восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров и планировку, воссоздадут утраченные элементы рам и сохранят оригинальную расстекловку.

Этажи, начиная со второго, будет занимать офисный центр, на первых разместят объекты ретейла — кафе и магазины. На крыше Центрального телеграфа откроется смотровая площадка, опоясывающая здание по периметру.

Внутренний двор, закрытый от посетителей, сделают общественным местом с амфитеатром. Открытие двора для горожан, по словам директора по девелопменту компании Vos’hod (занимается реализацией проекта) Евгения Якубовского, является «основной задачей» и «сердцем проекта».

Проект реставрации создали в 2019 году. Окончание восстановительных работ было запланировано на 2024 год. Однако из‑за сложностей образовалось отставание от графика примерно на полгода, поэтому сейчас срок переместился на 2025-й, объяснил реставратор Савин.

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, на протяжении XX века было важным коммуникационным узлом страны, через машинные залы которого в сутки проходило до 800 тыс. сообщений. С развитием телекоммуникационных технологий телеграф как способ коммуникации утратил свое прежнее значение, а здание было выключено из жизни города, превратившись в обычный офисный центр с множеством мелких арендаторов.

Подробности по теме
Реставрация Центрального телеграфа вот-вот начнется. Рассказываем, как изменится здание
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Евгений ЯкубовскийИван Рерберг
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