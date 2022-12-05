В Петербурге состоялась премьера первого российско-американского мюзикла «Петр I»

«Наш мюзикл не слепок с реальной истории, а своеобразная легенда о Петре, увиденная глазами людей из XXI века. Легенда с вполне себе романтическим сюжетом и современной прекрасной музыкой. Глазами профессионального историка его будет смотреть сложно, да и зачем? Важно не сравнивать мюзикл с реальной биографией. Время все великие личности мифологизирует», — размышляет автор либретто Рубинский. По его словам, он хотел подчеркнуть роль Петра I в обновлении государства, его стремление во всем «заглянуть за горизонт» — это ключевые лейтмотивы спектакля.