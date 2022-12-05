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В Петербурге состоялась премьера первого российско-американского мюзикла «Петр I»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

2 декабря в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии состоялась премьера первого российско-американского мюзикла, посвященного жизни и деятельности Петра Великого. Постановка, задуманная несколько лет назад, приурочена к 350-летию со дня рождения императора.

Авторы мюзикла — один из самых именитых американских композиторов современности Фрэнк Уайлдхорн и известный российский драматург Константин Рубинский — постарались передать масштаб личности Петра I. При этом им удалось показать сложность и противоречивость характера императора, лишив его фигуру всякой идеализации и избегая однобокости в оценках его деятельности, чем зачастую страдают те немногие произведения о жизни Петра, которые в разные годы появлялись на мировых музыкальных подмостках, говорят организаторы мюзикла.

Создатели постановки показали жизненный путь Петра Великого с 10-летнего возраста, когда он стал царем, и до основания новой на тот момент столицы России — Санкт-Петербурга. Зрители увидели не монументальную политическую фигуру, а земного человека с его мечтами и сомнениями.

«Наш мюзикл не слепок с реальной истории, а своеобразная легенда о Петре, увиденная глазами людей из XXI века. Легенда с вполне себе романтическим сюжетом и современной прекрасной музыкой. Глазами профессионального историка его будет смотреть сложно, да и зачем? Важно не сравнивать мюзикл с реальной биографией. Время все великие личности мифологизирует», — размышляет автор либретто Рубинский. По его словам, он хотел подчеркнуть роль Петра I в обновлении государства, его стремление во всем «заглянуть за горизонт» — это ключевые лейтмотивы спектакля.

«Петр I» поставили в двух актах. Режиссером-постановщиком выступил Юрий Александров, музыкальным руководителем и дирижером — Алексей Нифедов, за сценографию отвечал Вячеслав Окунев, а за танцы — балетмейстер Надежда Калинина.

Билеты продаются здесь.

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Константин РубинскийЮрий АлександровВячеслав ОкуневНадежда Калинина
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